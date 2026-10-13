Çorum Ziraat Odası Başkanı Adem Özdemir ve yönetim kurulu üyeleri, İl Emniyet Müdürü Barış Erkol’u ziyaret ederek çiftçilerin trafikte yaşadığı sorunları gündeme taşıdı.

Ziyarette, tarımsal faaliyetlerin yoğun olduğu dönemlerde çiftçilerin trafikte yaşadığı sıkıntılar ve bu sorunların giderilmesine yönelik atılabilecek adımlar değerlendirildi.

Ziyarete ilişkin değerlendirmede bulunan Ziraat Odası Başkanı Adem Özdemir, çiftçilerin yaşadığı sorunları İl Emniyet Müdürü Barış Erkol’a ilettiklerini belirterek, gösterilen ilgi ve çözüm odaklı yaklaşım dolayısıyla teşekkür etti.

Özdemir, İl Emniyet Müdürü Barış Erkol’a nazik ev sahipliği, ilgi ve alakası ile çözüm önerilerinden dolayı Ziraat Odası Yönetim Kurulu ve çiftçiler adına teşekkürlerini iletti.

Muhabir: KEMAL YOLYAPAR