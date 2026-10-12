Sungurlu Belediye Başkanı Muhsin Dere, ilçede yapımı tamamlanarak tapu teslim aşamasına gelen 364 TOKİ konutunun bulunduğu bölgede inşa edilmesi planlanan yeni konut projesine ilişkin açıklamada bulundu.

Açıklamaya göre, ilave 400 konutluk projenin ilk etabı olan 240 konutun yapımı için ihale, 24 Kasım 2026 tarihinde gerçekleştirilecek. İhale kapsamında konutların yanı sıra altyapı ve çevre düzenlemesi işleri de yer alacak.

Yeni projenin hayata geçirilmesiyle Sungurlu’daki konut sayısının artırılması ve ilçenin konut ihtiyacının karşılanmasına katkı sağlanması hedefleniyor.

Belediye Başkanı Muhsin Dere, projenin hayata geçirilmesi sürecinde destek veren isimlere teşekkür etti. Dere, başta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli olmak üzere, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı’na, milletvekillerine, ilgili bürokratlara ve teşkilatlara şükranlarını sundu.

Başkan Dere, yeni TOKİ yatırımının Sungurlu’ya hayırlı olmasını diledi.