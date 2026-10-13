Çorum’un “nitelikli” gazetecilerinden, ÇORUM HABER’in 1990’lı ve 2000’li yıllardaki Genel Yayın Yönetmeni Mustafa Yolyapar, aramızdan ayrılışının 12. yıldönümü nedeniyle dün, Ulumezar’daki kabri başında anıldı.

Anma programında, Çorum’un saygın din görevlilerinden Fikrettin Çıplak ve Hasan Şener hocalar Kur’an-ı Kerim okudular ve dua ettiler.

Yeni Parti İl Başkan Yardımcısı Can Atay Yıldırım da, Çorum dışında programı bulunan İl Başkanı Dinçer Solmaz adına kabre çiçek koyarak, Yolyapar Ailesi’ne ve basın mensuplarına sabır dileklerini iletti.

Çorum Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Bülent Özkaleli, Mustafa Yolyapar’ın Çorum basınının unutulmaz kişiliklerinden biri olduğunu belirtirken, önceki Cemiyet Başkanı ve önceki Basın İlan Kurumu Yönetim Kurulu Üyesi Şevket Erzen de, merhumun, iyi bir gazeteci olması yanında, daima yüzü gülen iyi bir insan olduğunu vurguladı.

Ağabeyi Mehmet Yolyapar ise, günümüzdeki medya kirliliği karşısında, haberi en etkili şekilde, ama eğip-bükmeden, dürüstçe veren Mustafa Yolyapar gibi gazetecilerin değerinin daha iyi anlaşıldığını vurguladı.

Anma programına, Hakimiyet Gazetesi Yazı İşleri Müdürü Mustafa Burak Yalçın da, bazı çalışma arkadaşları ile birlikte katıldı.