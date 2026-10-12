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İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada ağır yaralanan Fevzi Odabaş, yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Yaralanan Emine Odabaş ise hastanede tedavi altına alındı.

Alınan bilgiye göre, akşam saatlerinde Ulukavak Mahallesi Osmancık Caddesi’nde meydana gelen kazada, yolun karşısına geçmeye çalışan Fevzi Odabaş ve eşi Emine Odabaş’a otomobil çarptı.

Çorum Bal Üreticileri Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Erdal Odabaş’ın 81 yaşındaki babası Fevzi Odabaş, otomobilin çarpması sonucu hayatını kaybetti. Kazada yaralanan annesi Emine Odabaş (65) ise tedavi altına alındı.

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