Orman ve Su İşleri Bakanlığı eski Müsteşarı, eski DSİ Genel Müdürü, hemşyehrimiz Prof.Dr. Lütfi Akca, Genel Müdürümüz Mehmet Yolyapar’a gönderdiği mesajda, “Çorum basınına verdiğiniz yıllara sarî üstün nitelikli hizmetlerin de ötesinde, beyefendiliğiniz ve mesleğinize kamilen yansıttığınız, basın ahlâkı kavramına sığdırılan bütün güzellikler ile, Çorum’a ve Çorumluluğa kattığınız seviye ve değerler için tebriklerimi iletiyor, sağlık, afiyet ve huzur içinde nice yıllar diliyorum” dedi.

Muhabir: Haber Merkezi