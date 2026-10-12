Çorum İş Kadınları Derneği, Hollanda’nın Ankara Büyükelçiliği’nin desteğiyle “Kadınlar Söz Alıyor: Yerel Yönetişimde Kadınların Sesi Güçleniyor” temalı bir projeyi uygulamaya başladı.

Çorum, Samsun, Amasya ve Tokat illerini kapsayan TR83 Bölgesi’nde yürütülecek 18 aylık proje, kadın girişimcilerin yerel yönetişim ve karar alma süreçlerine katılımını güçlendirmeyi amaçlıyor.

Proje kapsamında en az 30 kadın girişimciye eğitimler verilecek, ilham buluşmaları gerçekleştirilecek ve kadın girişimciler, kamu kurumları, yerel yönetimler, üniversiteler, sivil toplum ve iş dünyası temsilcileriyle düzenli diyalog toplantılarında bir araya gelecek.

İŞKAD Yönetim Kurulu Başkanı Ebru Gül Çömüz, projenin temel yaklaşımını şu sözlerle ifade etti: “Kadınların yalnız ekonomik hayatta değil, kentlerimizin geleceğine ilişkin kararların alındığı masalarda da güçlü biçimde yer almasını istiyoruz. Amacımız sadece eğitim ve toplantılar gerçekleştirmek değil, kadınlarla karar vericiler arasında sürdürülebilir bir diyalog mekanizması oluşturmak.”

Proje sonunda elde edilecek deneyim ve sonuçlar, farklı bölgelere de uyarlanabilecek. “Diyalog Modeli” haline getirilecek. Böylece projenin tamamlanmasının ardından da yerel karar alma süreçlerine katılımını destekleyecek kalıcı ve uygulanabilir bir yapı oluşturulması hedefleniyor.