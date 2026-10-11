Çorum Belediyesi tarafından düzenlenen “Kudüs Bize Ne Söyler?” programında, Kudüs’ün İslam dünyası açısından taşıdığı ve Filistin meselesinin insani boyutu izleyicilerle paylaşıldı.

Bestekâr, programcı ve yazar Ahmet Kürşat konuk olduğu gecede, Filistin ve Gazze’de yaşananlar anlatılırken salonda duygu dolu anlar yaşandı.

Belediye kültür-sanat etkinlikleri kapsamında Devlet Tiyatro Salonu’nda düzenlediği programa Belediye Başkan Yardımcısı Zübeyir Tuncel, önceki dönem AK Parti Çorum Milletvekili Erol Kavuncu, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.

Bestekâr, programcı ve yazar Ahmet Kürşat Batur, program boyunca Kudüs’ün İslam tarihindeki ve Müslümanların gönül dünyasındaki yerini anlattı. Filistin ve Gazze’de yaşanan insanlık dramına da değinen Batur, İsrail’in Filistin halkına yönelik zulmüne dikkat çekti.

Anlatıların ezgiler ve video gösterimleriyle desteklendiği programda, Kudüs’ün İslam dünyasındaki yeri farklı yönleriyle ele alındı.

Duygu dolu anların yaşandığı gecede vatandaşlar, Kudüs’ün hafızalardaki ve gönüllerdeki yerini bir kez daha hatırlama fırsatı buldu.

Program sanatçıya çiçek takdim edilmesiyle son buldu.

Muhabir: KEMAL YOLYAPAR