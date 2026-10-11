Çorum Barosu’nun 37.Olağan Genel Kurul Toplantısı haftasonu gerçekleştirildi.

Baro Yeni Hizmet Binası'nda iki gün süren genel kurulda mevcut Başkan Turan Kalıpcı yeniden aday olmazken, Av. Tuğrul Damar, Av. Fatih Yıldırım ve Av. Burçin Solmaz Polat başkanlık için yarıştı. Pazar akşamı saat 17.00’de sandıkların açılması ile birlikte ilk olarak Baro Başkanlığı için sayım yapıldı.

Buna göre 693 üyesi bulunan ve 594 avukatın oy kullandığı genel kurulda 252 oy alan Av. Tuğrul Damar yeni Baro Başkanı olarak seçildi. Diğer adaylardan Av. Fatih Yıldırım 171 oy alırken, Av. Burçin Solmaz Polat ise 154 oy aldı.

Çorum Barosu’nun 37. Olağan Genel Kurulu'nun ilk gününde faaliyet raporları, mali konular ve mesleki sorunlar ele alınırken, başkan adayları da projelerini anlattı. Üç dönemdir başkanlık görevini yürüten Turan Kalıpçı meslektaşlarına veda mesajı verirken, başkanlık için yarışacak Fatih Yıldırım, Burçin Solmaz Polat ve Tuğrul Damar'ın yönetim listeleri açıklandı.

Kongrenin ikinci gününde ise oy verme işlemi gerçekleşti. Baro üyesi avukatlar saat 17.00’ye kadar yeni baro başkanı ile birlikte 10 asil ve 10 yedek yönetim kurulu üyesi, 5 asil ve 3 yedek disiplin kurulu üyesi, 3 asil ve 3 yedek denetleme kurulu üyesi ile Türkiye Barolar Birliği Genel Kurulu'na katılacak 3 asil ve 3 yedek delege için oy kullandı. Buna göre 693 üyesi bulunan ve 594 avukatın oy kullandığı Çorum Barosu’nda kurulda 252 oy alan Av. Tuğrul Damar yeni Baro Başkanı olarak seçildi. Diğer adaylardan Av. Fatih Yıldırım 171 oy alırken, Av. Burçin Solmaz Polat ise 154 oy aldı.

Ayrıca Baro Yönetim Kurulu Can Arslan Kayalar, Özge Nur Koyuncu, Abdulbaki Kartancı, Menekşe Hilal Yalavaç, Kübra Kazancı Tosun, Burçak Taşdemir Kutu, Cemal Cevher Özyılmaz, Bilge Doğan Koçak, Ali Erdesir ve Görkem Bozkurt’tan; Denetleme Kurulu İbrahim Kara, Buket Tuncel Doğan ve Serap Açıkel’den; Disiplin Kurulu: Gökhan Külcü, Yunus Emre Özdemir, Hakkı Samed Çinkaya, Dilara Arslanbay Solak, Büşra Çıplak’tan oluştu. TBB delegeleri ise Neslihan Boyabatlı, Turan Kalıpcı ve Bekir Çetin’den oluştu.

Muhabir: Haber Merkezi