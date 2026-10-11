Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, sigara ve tütün konusunda toplumdaki farkındalığı artıracak, sigaranın görünürlüğünü azaltacak, aynı zamanda cezai yükümlülükleri daha net ortaya koyacak bir kanun teklifini birkaç hafta içinde Meclis'e sunacaklarını bildirdi.

Memişoğlu, İzmir'in Urla ilçesindeki Karantina Adası'nda TRT Haber canlı yayınında gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu, soruları yanıtladı.

Karantina Adası'na ilişkin bilgiler veren Memişoğlu, bakanlık olarak insanların her zaman sağlıklı kalmasını istediklerini, Türkiye'deki ölümlerin yüzde 60'a yakınının tütün kullanımına bağlı hastalıklardan kaynaklandığını ifade etti.

Memişoğlu, Türkiye'nin dünyada sigara içme oranı olarak ikinci sırada olduğunu vurgulayarak, geçen sene Türkiye'de 8 milyar paket sigara satıldığını, bunun cirosunun da 20-30 milyar dolar civarında olduğunu söyledi.

"Sigara satışında TC kimlik numarası şartı olacak"

Sigara kullanımının ceza ve yasakla değil, daha çok gönüllü olarak bırakılmasını istediklerini ifade eden Memişoğlu, şöyle konuştu:

“Kanun hazırlığındaki en temel husus sigaranın görünürlüğü ve doğal bir şeymiş algısını ortadan kaldırmak. Onun için sigarayı görünür olmaktan çıkarmak istiyoruz. Sigarayla ilgili özellikle bazı alanlarda kısıtlamalara gidiyoruz. Okullarda, doğal spor yapılan alanlarda, kapalı alanlarda kısıtlamaya gidiyoruz ve oralardan uzak olmasını istiyoruz. Bunun yanında da esas amacımız şu, belli yaşın altındaki insanlara sigara satılması yasak. Bu satışın TC kimlik numarasını ibraz ederek yapılması sağlanacak. Bu çok önemli bir şey. Yani kime sattığı söylenecek. Aynı zamanda da kafeterya, restoranlardaki şu anki flu olan alanı daha da netleştiriyoruz; hangi alanda içilecek, hangi alanda içilmeyecek. Sigara içmeyenler daha mağdur, arka taraflarda kaldılar. Onu da düzeltiyoruz.”

Sigara ve tütün konusunda toplumdaki farkındalığı artıracak, sigaranın görünürlüğünü azaltacak, aynı zamanda cezai müeyyideleri daha net ortaya koyacaklarını bildiren Memişoğlu, bununla ilgili kanun teklifini birkaç hafta içinde Meclis'e sunacaklarını dile getirdi.