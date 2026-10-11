1951 yılında Çorum’un Feruz Köyü’nde doğan Osman Çeviksoy, Çorum Öğretmen Okulu’nu bitirip 1971 yılında ilkokul öğretmenliğine başladı. 1979’da Gazi Eğitim Enstitüsü Türkçe Bölümü’nden mezun oldu.

1981-r87 yılları arasında Almanya’da Türk işçi çocuklarına Türkçe ve Türk kültürü dersleri verdi. MEB tarafından geçici görevle Almanya’ya gönderildi. Türk işçi çocuklarına (1981-1987) Türkçe ve Türk Kültürü dersleri verdi. Yurda dönünce orta öğretime geçti, ve Gazi Üniversitesi Eğitim Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümünü bitirdi.

Geçici görevle Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı bünyesinde oluşturulan Türk Dili ve Edebiyatı program hazırlama komisyonunda, ardından kitap inceleme komisyonlarında (1990–1995) görev aldı. Tekrar edebiyat öğretmenliğine dönerek 2006 yılında emekliye ayrıldı. Evli, iki çocuk babası, iki torun dedesi.

İlk şiiri 1968’de Bab-ı Âli’de Sabah gazetesinde, ilk hikâyesi yine aynı yıl Çorum Ekspres gazetesinde yayımlandı. Sonraki yıllarda hikâyeleri, başta Hisar, Türk Edebiyatı, Kardeş Kalemler olmak üzere pek çok gazete ve dergide yer aldı. 1982’den itibaren eserlerini kitaplaştıran yazarın hikâyelerinden bir kısmı Azerbaycan, Gagavuz, Tatar, Kazak, Kırgız dillerine çevrilerek bu ülkelerdeki kültür edebiyat dergi ve gazetelerinde yayımlandı.

“Bir Mavi Duman” adlı uzun hikâyesi “Hasret” adıyla televizyon ve video filmi oldu. “Başıma Dağlar Düştü” adlı ilk romanı beş bölümlük radyo oyunu (arkası yarın) oldu.

Avrasya Yazarlar Birliği Yönetim Kurulu Üyesi olan Çeviksoy, 2008’den beri Avrasya Yazarlar Birliği Edebiyat Akademisi Başkanlığı ve Türkiye, Balkanlar, Batı Avrupa Hikâye Atölyeleri hocalığı yapıyor.

Osman Çeviksoy’un bir önceki kitabı “Yedi Sekiz Hasan Paşa” beşinci romanıydı. Çeciksoy bu romanıyla, hiç askerî eğitim görmeden erlikten mareşalliğe kadar yükselen Çorum’un ünlü paşasının hayatını edebiyat dünyasına taşımıştı.