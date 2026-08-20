Tarihinde ilk kez mücadele ettiği Trendyol Türkiye Süper Futbol Ligi’nde sezona deplasmanda aldığı 2-2’lik Galatasaray beraberliği ile başlayan Arca Çorum FK’da transfer çalışmaları tüm hızıyla sürüyor. Kadroya 2-3 oyuncu daha dahil edileceği öğrenildi.

ÜÇÜ DE YABANCI

Edinilen bilgilere göre, 10+4 kuralı nedeniyle, 23 yaş altı olması koşuluyla 2 kanat, 1 kanat-forvet oyuncusu transfer edilmesi planlanıyor. Bununla ilgili görüşmeler devam ediyor. Transfer edilecek oyuncuların ilk 11 ayarında ve ileriye dönük satışlarından büyük bonservis geliri elde edilecek potansiyelde olacağı kaydedildi.

FORMÜL ARANIYOR

Öte yandan, 23 yaş üstü 11 yabancı oyuncusu bulunan Arca Çorum FK’nın transfer döneminin son günü olan 4 Eylül’e kadar 1 yabancıyı göndermesi gerekiyor. Bunun için de uzun yıllardır Türkiye liglerinde oynayan Mame Thiam ve Fredy’nin Türk statüsüne alınması için girişimde bulunulacağı öğrenildi. İki futbolcunun da kendi ülkelerinin milli takımında oynaması nedeniyle Türk statüsüne geçme ihtimallerinin düşük olduğu belirtiliyor.