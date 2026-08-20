Arca Çorum FK, ilk kez yer aldığı Trendyol Süper Lig’de kadro değeri en yüksek yedinci takım durumunda.

EN DEĞERLİSİ GALATASARAY

Transfermarkt verilerine göre, 18 takımlı Trendyol Süper Lig’in en yüksek kadro değerine sahip takımı son 4 sezonun şampiyonu ve Arca Çorum FK’nın ligin ilk haftasında deplasmanda 2-2 berabere kaldığı Galatasaray. 323.25 milyon Euro kadro değeriyle ilk sırada yer alan Galatasaray’ı 306.85 milyon Euro ile Fenerbahçe izlerken, Beşiktaş 237 milyon Euro ile üçüncü sırada yer alıyor

ÇORUM FK KIL PAYI SAMSUN’UN ÖNÜNDE

155.90 milyon Euro ile Trabzonspor’un dördüncü olduğu sıralamanın beşinci basamağında 78.33 milyon Euro ile Başakşehir FK yer alırken, Göztepe 68.30 milyon Euro ile altıncı, Arca Çorum FK 47.23 milyon Euro ile yedinci, Samsunspor 47.15 milyon Euro ile sekizinci durumda.

43.95 milyon Euro ile Çaykur Rizespor ve 35.58 milyon Euro ile Alanyaspor ilk 10’da yer alan diğer takımlar oldular.

EN DÜŞÜĞÜ EYÜPSPOR

İlk 10’un ardından Konyaspor 32.98 milyon, Kasımpaşa 28.35 milyon, Amedspor 27.48 milyon, Erzurumspor 24.63 milyon, Gaziantep FK ise 24 milyon Euro değerle sıralanırken, ligin en düşük kadro değerine sahip olan takımı 13.20 milyon Euro ile Eyüpspor oldu. Eyüpspor’u 16.55 milyon Euro ile Gençlerbirliği, 23.15 milyon Euro ile de Kocaelispor izliyor.