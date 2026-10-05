Mısır’ın başkenti Kahire’de 5-17 Ekim 2026 tarihleri arasında gerçekleştirilecek BWF Dünya Gençler Badminton Şampiyonası başlıyor. Dünyanın dört bir yanından genç sporcuları buluşturacak organizasyonda, Çorum Osmancık Barış Boyar Badminton Spor Kulübü’nün milli sporcusu Mehmet Can Töremiş de mücadele edecek.

Şampiyona öncesi hazırlıklarını tamamlayan U19 Milli Takımı, Türkiye’yi en iyi şekilde temsil etmek için korta çıkacak. Ay-yıldızlı forma altında mücadele edecek Töremiş ve takım arkadaşları, dünyanın farklı ülkelerinden rakipleri karşısında başarılı sonuçlar elde etmeyi hedefliyor.