Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) U14 ve U15 Gelişim Ligi 12.Grup 4.hafta maçında Arca Çorum FK deplasmanda Bolu temsilcisi Kıbrıscıkspor’un konuğu oldu.

Bolu Karaçayır 1 No’lu Saha’da oynanan günün ilk maçında Arca Çorum FK takımı rakibini 12-0 mağlup ederken, goller Resul, Sami, Yusuf, Salim, Alp, Kaan ve Enes’den geldi.

Aynı sahada oynanan günün ikinci maçında ise bu kez U15’ler kozlarını paylaştı. Baştan sona üstün bir oyun ortaya koyan Çorum FK U15 takımı maçı Muhammet, Gürol, Erdem, Yusuf Emir, Ali Emir, Kaan ve Buğra’nın golleri ile 9-1 kazandı.

Bu sonuçların ardından Çorum FK’nın U14’leri puanını 6’a, U15’ler ise 9’a yükseltti.