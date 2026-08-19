Yeni sezon hazırlıklarına geçtiğimiz günlerde start veren Arca Çorum FK U15 takımı hazırlık maçında Samsun Yolspor ile karşı karşıya geldi. İlk Adım Hilmi Batur Stadyumu’nda oynanan karşılaşma 30’ar dakika olmak üzere 3 devre şeklinde oynandı. Maçın henüz 5.dakikasında Arca Çorum FK Kaan’ın golü ile 1-0 öne geçti. İlk devrede başka gol olmadı. İkinci devrede de oyunun kontrolünü elinde tutan Kırmızı-Siyahlı gençler 56.dakikada Cemal ile skoru 2-0 yaptı. Üçüncü devrede de etkili bir oyun ortaya koyan Arca Çorum FK U15 takımı 68.dakikada Yusuf ile farkı 3’e çıkardı. Kalan sürede başka gol olmayınca karşılaşma 3-0 sona erdi.

Muhabir: RIFAT KARA