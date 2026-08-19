Şampiyonada genç kızlar kategorisinde mücadele eden sporcular, madalya atışına kalmalarının ardından rakipleriyle kıyasıya mücadele ederek Türkiye 4.’sü oldu.

Büyük erkekler kategorisinde ise kulüp başkanı ve antrenör Furkan Doğru, şampiyonayı Türkiye 5.’si olarak tamamladı. Bu sonuçla Doğru, Milli Takım Seçme Kampı’na katılmaya hak kazandı.

17-19 Ağustos tarihleri arasında gerçekleştirilecek Milli Takım Seçme Kampı öncesinde Furkan Doğru’ya başarı dilekleri iletilirken, kulüp yetkilileri Çorum’dan milli takım seçme kampına sporcu gönderen ilk ve tek kulüp olmanın gururunu yaşadıklarını ifade etti.

Kulüp tarafından yapılan açıklamada, elde edilen derecelerin gelecekteki daha büyük başarıların habercisi olduğu vurgulanarak, sporculara emeklerinden dolayı teşekkür edildi.