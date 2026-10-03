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Genel kurulda kullanılan 783 oyun 481’ini alan Şener Aydın, 295 oy alan rakibi Yaşar Zımba’ya 186 oy fark atarak yeniden başkan seçildi. Aydın’ın yeni yönetiminde görev alan Ferhat Arıcı da Çorum’u TASKK çatısı altında yeni dönemde temsil edecek.

Türkiye Amatör Spor Kulüpleri Konfederasyonu’nun 20. Olağan Genel Kurulu, Ankara Hilton Otel’de gerçekleştirildi. Genel kurulda yeniden başkanlığa seçilen Şener Aydın’ın yönetim listesinde yer alan Çorum ASKF Başkanı Ferhat Arıcı, Çorum amatör spor camiası adına tarihi bir başarıya imza attı.

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