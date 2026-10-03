Yeni sezonda Çorum’u Profesyonelliğe Geçiş Ligi’nde (PGL) temsil edecek olan Mimar Sinanspor yeni sezon hazırlıkları kapsamında dokuzuncu hazırlık maçını bugün Samsun’da Ladik Belediyespor ile oynadı.

Ladik İlçe Sahası’nda oynanan karşılaşmaya tutuk başlayan Yeşil-Siyahlılar ilk yarıyı 33.dakikada Ladik Belediyespor’dan Emir’in attığı golle 1-0 geride kapattı.

İkinci yarıda oyunun kontrolünü tamamen eline alan Çorum temsilcisi 55.dakikada Emre, 64.dakikada Buğra’nın attığı golle skoru bir anda 2-1 yaptı. Kalan sürede başka gol olmayınca Yeşil-Siyahlılar sahadan 2-1 galip ayrılmayı başardı.

Bu maçın ardından takımına 2 gün izin veren Mimar Sinanspor Teknik Direktörü Hüseyin Eğer, 6 Ekim Salı gününden itibaren lig mesaisi hazırlıklarına günde tek antrenman ile devam edeceklerini söyledi.