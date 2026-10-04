Çorum’un eski klasman futbol hakemlerinden ve aynı zamanda Türkiye Faal Futbol Hakemleri ve Gözlemciler Derneği (TFFHGD) eski Başkanı Ahmet Ecevit, Aleyna Demir ile dünyaevine girdi.

Yıldızpark Düğün Salonu’nda gerçekleşen düğün törenine, AK Parti İl Başkanı Yakup Alar, AK Parti Merkez İlçe Başkanı Mustafa Alagöz, önceki dönem İl Hakem Kurulu Başkanı Özcan Genel, Türkiye Faal Futbol Hakemleri ve Gözlemciler Derneği (TFFHGD) mevcut Başkanı Gökhan Yumlu, hakem ve gözlemciler katıldı. Genç çiftin akrabaları ve arkadaşlarının da yer aldığı düğün töreninde davetliler gönüllerince eğlenirken, nikahlarını Çorum Belediye Başkan Yardımcısı Turhan Candan kıydı. Alar ve Alagöz ise genç çiftin nikah şahitliğini yaptılar.

ÇORUM HABER, Ahmet Ecevit ve Aleyna Demir çiftine bir ömür boyu mutluluklar diler.