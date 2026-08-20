Yeni sezon hazırlıklarına start veren Arca Çorum FK U145 takımı özel maçta Amasya karması ile karşı karşıya geldi.

Merzifon İlçe Sahası’nda oynanan karşılaşmanın henüz 8.dakikasında Çorum FK U14 takımı Kaan’ın golü ile 1-0 öne geçti. Bu golden 3 dakika sonra sahneye bir kez daha çıkan Kaan skoru 2-0’a getirdi. İlk yarının son bölümünde Amasya karma takımından Umut skoru 2-1 yaptı. İlk yarı bu skorla sona erdi.

İkinci yarıda oyunun kontrolünü tamamen eline alan Kırmızı-Siyahlı gençler Berat’ın golü ile skoru 3-1’e getirdi. Mücadelenin son dakikalarında önce Muhammed, daha sonra Alperen ile üst üste goller bulan Arca Çorum FK U14 takımı maçtan 5-1 galip ayrılmayı başardı.

Kırmızı-Siyahlılar maçın ardından Çorum’a döndü. Hazırlıklar bugün yapılacak antrenman ile kaldığı yerden devam edecek.