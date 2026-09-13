Türkiye Şoförler ve Otomobilciler Federasyonu Genel Başkanı Mehmet Yiğiner, beraberindeki heyetle birlikte Çorum Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Recep Gür ve oda başkanlarını ziyaret etti.

Ziyarete Türkiye Metal Otomotiv Makine Esnaf ve Sanatkarları Federasyonu Genel Başkanı Hayrettin Yıldırım, Manisa ESOB Başkanı Hasan Geriter, TŞOF Genel Başkan Vekili ve Yozgat ESOB Başkanı Latif Altın da katıldı.

Heyet, ÇESOB Başkanı Recep Gür ile ESOB Yönetim Kurulu üyeleri Abdurrahman Uysal, Erdal Kolaylı, Fevzi Bilgin, Mehmet Gayretli, Mustafa Erbaş ve Necmettin Uzun’un yanı sıra Şoförler Odası Başkanı İbrahim Doğan, Mecitözü Şoförler Odası Başkanı Halil Piroğlu, Kargı Şoförler Odası Başkanı Orhan Camcı, Sungurlu Şoförler Odası Başkanı İsmail Pozan, Bayat Şoförler Odası Başkanı Serdar Şahin ve Osmancık Şoförler Odası Başkanı Salih Dölcü ile bir araya geldi.

Mehmet Yiğiner, geçtiğimiz aylarda yapılan olağan esnafı odası kongrelerinde yeniden güven tazeleyen Recep Gür ve yönetimine yeni dönem için hayırlı olsun dileklerini iletti.

TŞOF Başkanı Mehmet Yiğiner, esnaf ve sanatkarların uzun süredir çözüm bekleyen sorunlarının kalıcı biçimde çözüme kavuşturulması ve teşkilatın ortak akılla daha güçlü hale getirilmesi hedefiyle çalışmalarını sürdürdüklerini belirtti.

Görüşmede esnaf ve sanatkarların yaşadığı sorunlar ile beklentiler kapsamlı şekilde ele alındı. Bu doğrultuda hayata geçirilmesi planlanan çalışmalar hakkında oda başkanlarıyla bilgi paylaşımında bulunuldu. Başkanların görüş, öneri ve taleplerinin de dinlendiği ziyarette, önümüzdeki süreçte atılabilecek adımlar konusunda karşılıklı fikir alışverişi gerçekleştirildi.

Yiğiner, ÇESOB Başkanı Gür başta olmak üzere birlik yöneticileri ve oda başkanlarına ev sahiplikleri, ilgileri ve destekleri dolayısıyla teşekkür ederek çalışmalarında başarılar diledi.

Muhabir: Haber Merkezi