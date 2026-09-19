Çorum Ticaret ve Sanayi Odası, Uğurcuklar Kreş ve Anaçağ Anaokulu ile Oda üyelerine indirim konusunda protokol imzaladı.

Uğurcuklar Kreş ve Gündüz Bakımevi Kurucu Müdürü H. Özden Özkeser ve eşi A. İlker Özkeser’in TSO Yönetim Kurulu Başkanı Çetin Başaranhıncal’ı ziyareti sırasında Yönetim Kurulu Üyesi Ömer Altıkardeş de hazır bulundu.

Oda üyelerinin ve personelinin birinci derece akrabalarını kapsayan protokol gereğince, Kreş tarafından % 20 indirim uygulanacak.

Anaçağ Anaokulu Yetkilisi Ceyda Karabacak ve Murat Karabacak,’ın ziyaretlerinde ise, liste fiyatı üzerinden %15 indirim uygulanması protokole bağlandı.