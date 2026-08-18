Taylan Erten'in cenazesi bugün Ankara’daki Karşıyaka Mezarlık Camisi’nde kılınacak ikindi namazının ardından Karşıyaka Mezarlığı'nda toprağa verilecek.

TAYLAN ERTEN

1942 yılında Konya’da doğdu. İstanbul İktisadi ve Ticari İlimler Akademisi’nde eğitim gördü. Gazetecilik kariyerine 1962 yılında PTT NATO Dairesi’nde başladı.

Ankara Belediyesi Basın ve Halkla İlişkiler Müdürü olarak görev yaptı. Yerel Yönetim ve Ticaret Bakanlıklarında basın danışmanlığı görevlerini üstlendi.

1968 yılında Yenigün Gazetesi'nde çalışmaya başladı. Politika, Aydınlık, Yeni Asır ve Sabah gazetelerinde görev yaptı. Dünya Gazetesi’nin Ankara Bölge Koordinatörlüğü görevini yürüttü.

Ekonomi Muhabirleri Derneği'nin kurucu üyeleri arasında yer aldı. Ankara’daki Gazeteciler Cemiyeti ile Ulusal Politika Araştırmaları Vakfı üyesiydi. Evli ve bir çocuk sahibiydi.