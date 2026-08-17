"ÜRETİM YAPMAK İSTEYENLERE BOYNUMUZ KILDAN İNCE"

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Çorum’da kurulması planlanan 2. Organize Sanayi Bölgesi’ne ilişkin soruyu da yanıtladı. Konunun gün içindeki temaslarda ele alınacağını belirten Bolat, Ankara’ya döndüğünde Sanayi ve Teknoloji Bakanı ile görüşeceğini söyledi.

“Akşamki son programımız Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu ve OSB ziyareti olacak. Ardından Çorum’daki sivil toplum kuruluşlarımızla istişare toplantısına katılacağım. Gerekli bilgileri aldıktan sonra Ankara’ya döndüğümüzde bu konuyu Sanayi ve Teknoloji Bakanımızla da değerlendireceğiz.”

Hükümet olarak üretim ve yatırım yapmak isteyen girişimcilerin yanında olduklarını vurgulayan Bolat, şöyle konuştu:

“Yeter ki üretim ve yatırım için istekli müteşebbislerimiz olsun. Biz, Türkiye’nin sanayileşmesi için her türlü fedakârlığa hazır bir hükümetiz. Türkiye’yi 230 milyar dolarlık ekonomik büyüklükten 1 trilyon 640 milyar dolara ulaştıran kadro, Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğindeki bu kadrodur. Üretmek ve yatırım yapmak isteyenlerin her zaman yanındayız.”