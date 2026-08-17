TSO Meclis Üyesi, Vizyon Harita Mühendislik Yetkilisi Alper Akar ile Alpay Akar'ın babaları, Köy Hizmetleri'nden emekli Osman Akar (73), bu akşam saat 19.00'da uzun süreden beri tedavi görmekte olduğu Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde hayatını kaybetti.

AK Parti önceki Merkez İlçe Başkanı Erhan Akar'ın da akrabası olan Osman Akar'ın cenazesi, yarın (18 Ağustos 2026 Salı günü) Akşemsettin Camii'nde öğle namazının ardından kılınacak cenaze namazından sonra Ulumezar'da toprağa verilecek.,

ÇORUM HABER merhuma Allah'tan rahmet, ailesine ve yakınlarına başsağlığı diler.