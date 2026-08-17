Ticaret Bakanı Ömer Bolat’ın AK Parti ziyaretinde Samsun yoluna yapılacak Çorum 2.Organize Sanayi Bölgesi ve Ahlatcı Holding’in yapacağı yatırımın ‘iptal edildiği’ iddialarına ilişkin AK Parti Çorum Milletvekili Oğuzhan Kaya bir açıklama yaptı.

Ticaret Bakanı Ömer Bolat’ın AK Parti ziyaretinde Samsun yoluna yapılacak Çorum 2.Organize Sanayi Bölgesi ve Ahlatcı Holding’in yapacağı yatırımın ‘iptal edildiği’ iddialarına ilişkin AK Parti Çorum Milletvekili Oğuzhan Kaya bir açıklama yaptı.

Milletvekili Kaya, 2.Organize Bölgesi’nde herhangi bir sıkıntı olmadığını belirterek; “Çorum 2.Organize Sanayi Bölgesi'ni 1950 dönüm olarak faaliyete geçirdik. Bunun 1650 dönümünü Ahlatcı Holding'e tahsisi için Organize Sanayi Müdürlüğü'ne yazı gönderildi. Kalan 350 dönüm alan ise itfaiye, sağlık alanı ve diğer sosyal kurumlara tahsis edildi. 2.Organize Sanayi Bölgesi'nin genişleme alanı ise 9 bin dönüm olarak belirlendi. Bununla ilgili çalışmalar devam ediyor. 9 bin dönümlük alan için ARCA'nın talebini de bu alanda karşılayacağız. Dolayısıyla Çorum'da 2.Organize Sanayi Bölgesi'nde herhangi bir sıkıntı yok. Talep eden herkes için yeterli alan var.” şeklinde konuştu.