Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Çorum ziyareti kapsamında AK Parti İl Başkanlığı'nda düzenlenen basın toplantısında gazetecilerle bir araya geldi.

Toplantıya Ticaret Bakan Yardımcıları Volkan Ağar ve Mahmut Gürcan, AK Parti Çorum Milletvekilleri Oğuzhan Kaya ve Yusuf Ahlatcı, AK Parti İl Başkanı Yakup Alar, Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, İl Kadın Kolları Başkanı Semra Akyüz Özdağ, İl Gençlik Kolları Başkanı Onur Civan, Merkez İlçe Başkanı Mustafa Alagöz, ilçe başkanları, belediye başkanları ve çok sayıda partili katıldı.

"ÇORUM, TÜRKİYE'NİN PARLAYAN YILDIZI"

Konuşmasında Çorum'un 7 bin yılı aşkın tarihi geçmişe sahip önemli bir şehir olduğunu vurgulayan Bolat, kentin tarım, gıda işleme, makine sanayi, değirmen makineleri üretimi, madencilik, altın ve savunma sanayisindeki başarısıyla öne çıktığını söyledi.

Çorum'un stratejik ulaşım koridorları üzerinde bulunduğunu belirten Bolat, şunları kaydetti:

“Orta ve Doğu Karadeniz'e giden yolların ulaştırma koridoru, Kuzey Anadolu'ya uzanan güzergâhın önemli merkezlerinden biri Çorum'dur. Belediyecilikte de 1994'ten bu yana örnek bir şehircilik anlayışı sergileniyor. Gerçekten yaşanabilir, huzur şehri bir Çorum gördük.”

ÇORUM'A 120 MİLYARLIK KAMU YATIRIMI

AK Parti iktidarı döneminde Çorum'a toplam 120 milyar liralık kamu yatırımı yapıldığını ifade eden Bolat, eğitimden sağlığa, çevreden enerjiye, organize sanayi bölgelerinden üniversiteye kadar birçok alanda önemli projelerin hayata geçirildiğini söyledi.

Bolat, kültür merkezleri, gençlik merkezleri, millet bahçeleri, hastaneler ve yurtların da bu yatırımlar arasında yer aldığını belirtti.

ESNAFA YENİ DESTEK: "YARIN GÖNDERİLECEK"

Esnafın her zaman yanında olduklarını dile getiren Bakan Bolat, Çorum'da geçen yıl 1 milyar 518 milyon lira, bu yılın ilk 7 ayında ise 800 milyon lira esnaf kredisi kullandırıldığını açıkladı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın müjdesiyle işletme kredisi üst limitinin 1 milyon liradan 1,5 milyon liraya çıkarıldığını hatırlatan Bolat, Çorum esnafına yeni bir destek paketini şu sözlerle duyurdu:

“TESKOM kefaletiyle Halkbank üzerinden, bu ziyaretimizin ertesi günü yani yarından tezi yok, Çorum'a acil olarak 100 milyon liralık esnaf kredisini göndermiş olacağız. Hayırlı uğurlu olsun.”