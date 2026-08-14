PAF Ligi’nde ilk kez mücadele eden Arca Çorum FK U19 takımı, 1. hafta karşılaşmasında Galatasaray ile karşı karşıya geldi.

Florya Metin Oktay Tesisleri’nde oynanan mücadeleye hızlı başlayan Kırmızı-Siyahlılar, henüz 1. dakikada Atakan’ın attığı golle 1-0 öne geçti.

Ancak karşılaşmanın ilerleyen dakikalarında Galatasaray oyunun kontrolünü ele aldı. Sarı-Kırmızılı ekip bulduğu gollerle skoru lehine çevirirken, mücadele 9-1 Galatasaray’ın üstünlüğüyle sona erdi.

Böylece Arca Çorum FK U19 takımı, tarihinde ilk kez mücadele ettiği PAF Ligi’ndeki ilk maçından tarihi farkla mağlup ayrıldı.