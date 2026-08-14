Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) İl Başkanı Mehmet İhsan Çıplak, tarihinde ilk kez Süper Lig’de mücadele eden Arca Çorum FK’ya destek açıklamasında bulundu.

Çıplak, yaptığı yazılı açıklamada, iyi günde de kötü günde de Arca Çorum FK’nın yanında olduklarının altını çizerken, verdiği birlik mesajında “Şehir bizim, takım bizim! Gelin, ortak değerimiz olan Arca Çorum FK etrafında kenetlenelim. Birlik ve beraberlik içerisinde kulübümüzü hak ettiği zirvelere taşımak için tek ses, tek yürek olalım” ifadelerini kullandı.

Çıplak’ın açıklaması şöyle:

“Çorum’un birleştirici gücü, spor alanındaki en büyük gururu ve ortak paydası olan Arca Çorum Futbol Kulübü’müz, tarihi bir dönüm noktasından geçerek Süper Lig heyecanını şehrimize yaşatmaktadır. Milliyetçi Hareket Partisi Çorum İl Başkanlığı olarak, takımımızın bu kutlu mücadelesinde sonuna kadar yanında olduğumuzu kamuoyuna saygıyla duyuruyoruz.

Arca Çorum Futbol Kulübü’müzün elde ettiği her başarı, Çorum’un adını Türk futbolunun en üst seviyesinde dalgalandırmaktadır. Takımımızın Süper Lig’deki mücadelesini yalnızca bir spor yarışı olarak değil, şehrimizin marka değerinin yükselmesi olarak görüyor; MHP Çorum İl Başkanlığı olarak kulübümüze koşulsuz ve tam desteğimizi ilan ediyoruz.

Çorum; yaşlısıyla gençliğiyle, esnafıyla iş insanıyla, kadınıyla erkeğiyle tek yürek olmuş kadim bir şehirdir. Şehrimizin tüm dinamikleriyle ve toplumun her kesiminden hemşehrimizle birlikte; galibiyette de mağlubiyette de, iyi günde de zor günde de Arca Çorum FK’mızın arkasında dimdik duracağız.

Kırmızı-siyahlı renklerin sevdalıları olarak, takımımızı hiçbir kulvarda yalnız bırakmayacağız. Çorum Şehir Stadyumu’nda tribünleri coşkuyla dolduracağımız gibi, deplasman maçlarında da takımımızın sesi ve gücü olmaya devam edeceğiz. Arca Çorum FK, çıktığı her sahada taraftarının sarsılmaz desteğini arkasında hissedecektir.

Süper Lig başta olmak üzere ev sahipliği yapacağımız tüm müsabakalarda, Anadolu misafirperverliğinin en güzel örneğini sergileyeceğiz. Çorum’a gelecek olan tüm rakip takımlar, yöneticiler ve taraftarlar, kadim şehrimizde gönül rahatlığıyla, huzur ve güven içinde ağırlanacaktır. Sahada rekabet, saha dışında dostluk ve fair-play ilkeleri hâkim olacaktır.

BU ŞEHİR BİZİM BU TAKIM BİZİM

Milliyetçi Hareket Partisi olarak tüm Çorumlu hemşehrilerimize ve camiamıza açık çağrımızdır: Şehir bizim, takım bizim! Gelin, ortak değerimiz olan Arca Çorum FK etrafında kenetlenelim. Birlik ve beraberlik içerisinde kulübümüzü hak ettiği zirvelere taşımak için tek ses, tek yürek olalım.”