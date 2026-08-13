Cumhurbaşkanı Erdoğan, Süper Lig’e yükselen Arca Çorum FK, Amed Sportif Faaliyetler ve Erzurumspor’un başkanlarını, teknik direktörlerini ve futbolcularını Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde ağırlayarak yeni sezon öncesinde başarı dileklerini iletti.

Gerçekleşen kabulde Arca Çorum FK Başkanı Savaş Balçık ve Teknik Direktör Uğur Uçar da yer aldı. Balçık ve Uçar, Cumhurbaşkanı Erdoğan’a Arca Çorum FK formasını takdim etti. Erdoğan ise Çorum temsilcisine Süper Lig’de mücadele edeceği ilk sezon için başarı temennisinde bulundu.