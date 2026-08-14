Ve özlem bitiyor… Birçok Dünya yıldızının sahne alacağı Trendyol Türkiye Süper Futbol Ligi’nde 2026-2027 Sezonu bu akşam son şampiyon Galatasaray ile geçen sezonun 1.Lig play-off şampiyonu Arca Çorum FK arasında oynanacak maçla start alacak.

Süper Lig’de ilk kez mücadele edecek olan Arca Çorum FK geçen sezonki kadrosunun çok büyük bir bölümünü yenilerken, yaptığı önemli transferlerle sezonun flaş takımı olmaya aday gösteriliyor. Ligin en çok transfer yapan takımı olan Arca Çorum FK, şampiyon kadrosunu büyük ölçüde koruyan Galatasaray karşısında puan veya puanlar alarak ilk kez boy göstereceği Süper Lig’e iyi bir başlangıç yapmayı hedefliyor. Kırmızı-siyahlı takımda sakatlığı bulunan Cemali Sertel forma giyemeyecek.

Hazırlık maçlarında istediği sonuçları alamayan ve taraftar protestoları nedeniyle kaosun eşiğinde olan Galatasaray cephesinde de hedef mutlak galibiyet. Sarı-kırmızılı ekip, ligin yeni takımı Arca Çorum FK’yı yenerek üzerindeki baskıyı biraz olsun kırmanın hesaplarını yapıyor.

Arca Çorum FK ile Galatasaray arasında bu akşam Ali Sami Yen Spor Kompleksi Rams Park’ta oynanacak ve 21.30’da başlayacak sezonun açılış maçı maçını Antalya bölgesi üst klasman hakemlerinden Batuhan Kolak yönetecek.

İki takımın ilk kez karşı karşıya geleceği tarihi maçta tribünlerin tamamının dolması bekleniyor.