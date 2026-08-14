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ÇORUM HABER merhuma Allah’tan rahmet, ailesine ve yakınlarına başsağlığı diler.

Türk güreşinin yüz aklarından, 1934 Cemilbey doğumlu Mahmut Atalay, 2004 yılında Ankara’da, 70 yaşında hayata veda etmişti.

Emekli teknik öğretmen olan İhsan Atalay’ın uzunca bir süredir hasta olduğu öğrenildi.

Çorum’un yetiştirdiği ünlü pehlivan, Dünya ve Olimpiyat Şampiyonu merhum Mahmut Atalay’ın kardeşi İhsan Atalay (83) Ankara’da hayatını kaybetti.

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