Çorum’un yetiştirdiği ünlü pehlivan, Dünya ve Olimpiyat Şampiyonu merhum Mahmut Atalay’ın kardeşi İhsan Atalay (83) Ankara’da hayatını kaybetti.
Emekli teknik öğretmen olan İhsan Atalay’ın uzunca bir süredir hasta olduğu öğrenildi.
Türk güreşinin yüz aklarından, 1934 Cemilbey doğumlu Mahmut Atalay, 2004 yılında Ankara’da, 70 yaşında hayata veda etmişti.
İhsan Atalay’ın cenazesi, bugün saat 14.45’te Ankara Karşıyaka Mezarlığı’nda toprağa verilecek.
ÇORUM HABER merhuma Allah’tan rahmet, ailesine ve yakınlarına başsağlığı diler.
Muhabir: RIFAT KARA