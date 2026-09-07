Kocaeli Stadyumu’nda oynanan ve İzmir bölgesi üst klasman hakemlerinden Reşat Onur Coşkunses’in yönettiği maçta ev sahibi Kocaelispor 26.dakikada Aye’nin attığı golle öne geçti.
Geriye düştükten sonra ataklarını sıklaştıran Samsunspor’un 32.dakikada Tomasson ile bir topu direkten dönerken ilk yarı Kocaelispor’un 1-0’lık üstünlüğü le tamamlandı.
İkinci yarıda Samsunspor’un beraberlik, Kocaelispor’un farkı artırma çabaları sonuçsuz kayınca 1-0 kazanan Kocaelispor puanını 9’a yükseltirken, ikinci yenilgisini alan Samsunspor 4 puanda kaldı.
Muhabir: ÖMÜR SOYTEMİZ