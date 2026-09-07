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Geriye düştükten sonra ataklarını sıklaştıran Samsunspor’un 32.dakikada Tomasson ile bir topu direkten dönerken ilk yarı Kocaelispor’un 1-0’lık üstünlüğü le tamamlandı.

Kocaeli Stadyumu’nda oynanan ve İzmir bölgesi üst klasman hakemlerinden Reşat Onur Coşkunses’in yönettiği maçta ev sahibi Kocaelispor 26.dakikada Aye’nin attığı golle öne geçti.

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