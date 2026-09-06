Trendyol Türkiye Süper Futbol Ligi’nin 4.hafta maçında Eyüpspor’u konuk edecek olan Arca Çorum FK, 494.kez puan maçına çıkacak.

Profesyonel liglerdeki 15’inci sezonunu geçiren Arca Çorum FK bugüne kadar 493 kez puan maçına çıktı. Kırmızı-siyahlı takım bu maçlarda 3’ü hükmen 216 galibiyet, 132 beraberlik, 145 yenilgi alarak 780 puan toplarken, attığı 712 gole karşılık 528 gol yedi.

Arca Çorum FK evinde çıktığı 245 karşılaşmada ise 129 galibiyet, 66 beraberlik, 50 yenilgi aldı. Hanesine 453 puan yazdıran kırmızı-siyahlılar 409 gole karşılık kalelerinde 232 gol gördüler.

Muhabir: Haber Merkezi