Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında deplasmanda Arca Çorum FK'ye 3-0 yenilen Eyüpspor'da yardımcı antrenör Erman Kılıç, "Dersimize hafta içi çok iyi çalışmıştık ama bugün çalıştığımız ya da istediğimiz şeyleri sahaya yansıtamadık." dedi.

Kılıç, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, Çorum FK'yi iyi analiz ettiklerini, müsabakaya iyi hazırlandıklarını söyledi.

Çorum FK'nin iyi oyunculardan kurulu bir takım olduğunu belirten Kılıç, "Geçen hafta aldıkları mağlubiyetten dolayı da kendi taraftarı önünde bir reaksiyon vereceğini biliyorduk. Dersimize hafta içi çok iyi çalışmıştık ama bugün çalıştığımız ya da istediğimiz şeyleri sahaya yansıtamadık." diye konuştu.

Maçta 2 net gol pozisyonu yakaladıklarını dile getiren Kılıç, "Belki bir tanesini yapabilseydik, oyun son 15 dakika daha farklı yere evrilecekti. Daha iyi çalışıp haftaya Çaykur Rizespor maçından inşallah galibiyetle ayrılmayı hedefliyoruz." ifadelerini kullandı.