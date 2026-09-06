Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında konuk ettiği Eyüpspor'u 3-0 yenen Arca Çorum FK'de teknik direktör Uğur Uçar, "Çorum'un Süper Lig'deki ilk 3 puanı hayırlı olsun." dedi.

Uçar, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, Süper Lig'in yeni takımı olarak 21 futbolcu transfer ettiklerini, 20 oyuncu ile yollarını ayırdıklarını söyledi.

Son 10 günde 6 transfer yapıldığını belirten Uçar, "Biz bu oyunun sinyallerini diğer maçlarda da vermiştik. Bugün skora yansıttık. Savunma anlamında daha iyi durduk. Oyun anlayışımız giderek yükselecek. Performansımız giderek yükselecek. İnşallah Çorum FK'yi maç maç giderek bu sene en iyi yere taşıyacağız." diye konuştu.

Futbolcularının performansından memnun kaldığını dile getiren Uçar, "Bugün özellikle ilk 45 dakika muhteşem bir oyun vardı. İkinci yarı oyuncu değişikliklerinden sonra futbolcular biraz futbolun keyif noktasına kaçtı. Onu da aramızda konuşacağız. Belki farkı daha da artırmamız gerekir. Güzel bir skor oldu. Çorum'un Süper Lig'deki ilk 3 puanı hayırlı olsun." ifadelerini kullandı.

Uçar, Samsunspor ve Corendon Alanyaspor maçlarını da kazanarak, milli takım arasına avantajlı gitmek istediklerini sözlerine ekledi.