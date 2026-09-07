Taraftarının önünde Eyüpspor’u 3-0 gibi net bir skorla yenen Arca Çorum FK, tarihinde ilk kez mücadele ettiği Süper Lig’de elde ettiği ilk galibiyetin ardından geleneksel galibiyet fotoğrafını verdi. Zaferin coşkusu, soyunma odasında çekilen tarihi kareyle ölümsüzleşti.

Arca Çorum FK’da Süper Lig’in ilk galibiyetinin mutluluğu yaşanıyor. Kırmızı-siyahlı ekip, tarihi sezonundaki ilk galibiyetini Eyüpspor’a karşı 3-0 gibi net bir skorla alırken, geçtiğimiz sezonlardan gelen geleneksel galibiyet pozu geleneği de sürdü.

Her galibiyetin ardından soyunma odasında çekilen ve takımın birlikteliğini simgeleyen geleneksel fotoğraf, bu sezon ilk kez objektiflere yansıdı. Yönetim, teknik heyet, futbolcular ve kulüp personelinin bir araya geldiği kare, Süper Lig’deki ilk zaferin anısı olarak yerini aldı.