18 Eylül 2026 tarihinde Safi Çorum Şeker Fabrikası'nda, 9. Üretim Kampanya Dönemi'ne önceki gün dualarla başlandı.

Sezon açılışına, Atakan Safi, Alpaslan Safi, Ümit Safi, Faruk Safi ve Safi Galata Holding üst yöneticileri katıldı.

Safi Holding’den yapılan açıklamada şu değerlendirme yapıldı:

“Şekerin serüveni, Türk şeker sanayinin 100’üncü yılında bir asrın birikimiyle devam etmektedir. Üreticilerimize bol kazançlı bir yıl, çalışanlarımıza ise kazasız ve bereketli bir kampanya dönemi diliyoruz.

Safi Çorum Şeker Fabrikası, bölge ekonomisine katkı sunmaya ve alın teriyle şekillenen pancarın tatlı serüvenini sürdürmeye devam edecektir.”

Pancar alım kampanyası dualarla açıldı.