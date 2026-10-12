Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün hava tahminlerine göre, Çorum’da önümüzdeki 5 gün boyunca gök gürültülü sağanak yağış etkili olacak. Yağışlarla birlikte hava sıcaklıklarında da düşüş yaşanması bekleniyor. Kentte 13 Ekim Salı günü dahil önümüzdeki 5 gün boyunca gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor.

İlimizde salı günü ve 14 Ekim Çarşamba günleri en yüksek sıcaklığın 23 derece, perşembe günü ise 19 derece olacağı tahmin ediliyor. Gece saatlerinde ise sıcaklıkların 9 dereceye kadar düşmesi bekleniyor.

Yurt genelinde havanın parçalı ve çok bulutlu olması beklenirken, Çorum’un da aralarında bulunduğu birçok ilde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış görüleceği öngörülüyor. Yağışların Kıyı Ege ve Güneydoğu Anadolu ile Edirne, Çanakkale, Antalya, Isparta, Hatay ve Tunceli çevrelerinde, ayrıca Elazığ’ın doğu kesimlerinde kuvvetli olması bekleniyor.

Hava sıcaklıklarının ülkenin güney ve batı kesimlerinde 4 ila 6 derece azalacağı, rüzgârın ise genellikle güneyli yönlerden hafif, zaman zaman orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.