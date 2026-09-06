Avukat Burçin Solmaz Polat, Çorum Barosu Başkanlığına aday olduğunu açıkladı.

Ekim ayı içerisinde gerçekleştirilecek Çorum Barosu genel kurulu öncesi başkan adayları da netleşmeye başladı.

Uzun yıllar çeşitli demokratik kitle örgütlerinde de görev alan Avukat Burçin Solmaz Polat, Ekim ayında toplanacak genel kurulda Çorum Barosu Başkanlığına aday olduğunu açıkladı.

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'Mesleki sorunlarında yalnız yürümesin' diye Çorum Barosu Başkanlığına aday olduğunu açıklayan Burçin Solmaz Polat; neden aday olduğunu ise şu sözlerle özetledi: 'Mesleki sorunların çözümünü ön plana alan, meslek onurunu ve itibarını koruyan, deneyimli, dinamik, çalışkan bir kadro ile sorunları ve çözümlerini belirleyerek yola çıktık.

Çorum Barosunu yönetmeye hazırız.

Tüm meslektaşlarımızın desteğini bekliyoruz.'