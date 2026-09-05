Tarihi Çorum Konağı'nın temel atma töreninde konuşan Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, Çöplü Arastası'nda 3.etap için bu ay içinde ihale yapılacağını duyurdu.

Aşgın, “Çöplü arastasında 4 ada dışında restorasyonlarını yapmamız, cephe sağlıklaştırmalarını, sokak sağlıklaştırmalarını yapmamız gereken alanlar var. Dosyasını imzaladım. Çöplü arasının çok önemli bir kısmını kapsayan 3.etap projesinin ihalesini bu ay yapıyoruz.” diye konuştu

KALE’DE İHALE EKİM’DE

Çorum Kalesi’ndeki çalışmalar hakkında da açıklamalarda bulunan Aşgın, kalenin bedenlerinin restorasyonunun tamamlandığını söyledi. Kale içerisinde farklı sosyal ve turistik alanların oluşturulacağını belirten Aşgın, “Bedenlerin içi de şen olacak inşallah. Bebek kütüphanesinden kafelere, restoranlardan tarihi konaklara ve butik otele kadar kale içerisinde bir fonksiyonlandırma yaptık. Bu ay ya da Ekim ayı içerisinde bunun da ihalesini yapıyoruz” dedi.

YÜZDE 51'E ULAŞILDI

Kentsel dönüşüm projelerinden olan Kale çevresinde 1. etap için yasal çoğunluğu sağladıkları da bildiren Aşgın, Kale'nin çevresinin 3 etapta dönüştürüleceğini kaydetti.