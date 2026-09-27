Osmancık Organize Sanayi Bölgesi (OSB) Yönetim Kurulu Toplantısı Osmancık Kaymakamı Furkan Duman Başkanlığında gerçekleştirildi.

Osmancık Belediye Başkanı Ahmet Gelgör ve diğer OSB yönetim kurulu üyelerinin de katıldığı toplantıda firma talepleri, Osmancık OSB’deki altyapı durumu hakkında genel değerlendirilmelerde bulunuldu.

Osmancık OSB’deki firma temsilcilerinin talep ve önerilerinin de ele alındığı toplantıda, 1. ilave genişleme alanı ile ilgili çalışmalar da kapsamlı bir şekilde değerlendirildi.

Osmancık Kaymakamı Furkan Duman, OSB’deki altyapı çalışmalarının program dahilinde devam ettiğini belirterek, tüm yatırımcıları cazibesi her geçen gün biraz daha artan Osmancık Organize Sanayi Bölgesine yatırım yapmaya çağırdı.

Muhabir: Haber Merkezi