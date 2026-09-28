Çorum'un Osmancık ilçesinde "Pırlanta Pirinç Kültür ve Sanat Festivali" kapsamında konser düzenlendi.

Osmancık Belediyesince Mustafa Kemal Atatürk Parkı'nda düzenlenen etkinlikte, Ekin Uzunlar, kemençesi eşliğinde Karadeniz müziklerini dinleyicilerin beğenisine sundu.

Uzunlar'ın ardından sahneye çıkan Elif Buse Doğan ise Türk Halk Müziği eserlerinden oluşan repertuarını seslendirdi.

Programda konuşan Osmancık Belediye Başkanı Ahmet Gelgör, festivalin ilçe kültürünün yaşatılması ve tanıtımı açısından önem taşıdığını belirterek, organizasyona katılanlara ve performans sergileyen sanatçılara teşekkür etti.

Etkinlik sonrasında MHP Genel Sekreter Yardımcısı ve Çorum Milletvekili Vahit Kayrıcı, Osmancık Kaymakamı Furkan Duman, Belediye Başkanı Ahmet Gelgör ve MHP Çorum İl Başkanı Mehmet İhsan Çıplak sanatçılara çiçek ve plaket takdim etti.

Muhabir: Anadolu Ajansı