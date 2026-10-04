Osmancık Belediyesi, şehir içi ulaşımını kolaylaştırmak amacıyla hizmete sunduğu otobüsleri deneme sürecini başlattı.

Yeni halk otobüsü, deneme dönemi kapsamında 1 ay boyunca vatandaşlara ücretsiz hizmet verecek.

Belediye tarafından yapılan açıklamada, şehir içi ulaşım imkanlarını geliştirmek amacıyla halk otobüsünün vatandaşların kullanımına sunulduğu bildirildi. Uygulamanın ilk etapta deneme süreci kapsamında yürütüleceği belirtildi.

Yeni hizmetle birlikte ilçe içinde toplu ulaşımın daha kolay ve erişilebilir hale getirilmesi amaçlanıyor. Belediye, deneme döneminde sistemin işleyişini ve vatandaşların kullanım yoğunluğunu gözlemleyecek.

Osmancık Belediyesi, deneme süresi boyunca halk otobüsünden herhangi bir ücret alınmayacağını açıkladı. Deneme sürecinin ardından uygulamanın nasıl devam edeceğine ilişkin yeni bilgilendirme yapılması bekleniyor.

Muhabir: Haber Merkezi