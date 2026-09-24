Çeşitli kültürel ve sanatsal etkinliklerle dolu dolu geçen festival, Türkiye'nin sevilen seslerinin sahne alacağı muhteşem bir geceyle taçlanacak.

Karadeniz müziğinin sevilen ismi, kemençe virtüözü Ekin Uzunlar ve güçlü yorumuyla dillerden düşmeyen şarkılara imza atan Elif Buse Doğan, Osmancıklılar için aynı sahnede buluşacak.

İlçe halkının heyecanla beklediği bu dev konser, 27 Eylül 2026 Pazar günü saat 19.00’da Mustafa Kemal Atatürk Parkı'nda (Kent Park) gerçekleştirilecek.

Osmancık Belediyesi'nin ev sahipliğinde düzenlenecek olan konsere çevre il ve ilçelerden de yoğun bir katılım olması bekleniyor. Müzik şöleninde gecenin sunuculuğunu ise Bülent Özkömürcü üstlenecek.

Ünlü sanatçıların sahne alacağı geceye tüm Çorumlular davet edildi.

Muhabir: Haber Merkezi