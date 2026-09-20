Çorum'un Osmancık Belediyesince düzenlenen Pırlanta Pirinç Kültür ve Sanat Festivali, kortej yürüyüşü ve mehter gösterisiyle başladı.

Festival kapsamında Kaymakamlık önünden Belediye Meydanı'na kortej yürüyüşü düzenlendi.

Burada saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından mehter gösterisi sunuldu.

Festivalin açılışı kapsamında ayrıca Türkiye ve 3 ülkeden ilçeye gelen sanatçıların eserlerinden oluşan Uluslararası Suluboya Resim Sergisi sanatseverlerin ziyaretine açıldı.

Açılış programına katılanlara pilav ikram edildi.

Açılış törenine MHP Çorum Milletvekili Vahit Kayrıcı, Osmancık Belediye Başkanı Ahmet Gelgör, Dodurga Belediye Başkanı İsmail Çetinkaya, MHP Çorum İl Başkanı Mehmet İhsan Çıplak, Ülkü Ocakları Çorum İl Başkanı Abdullah Dalyan ve vatandaşlar katıldı.

Osmancık Pırlanta Pirinç Kültür ve Sanat Festivali kapsamında 20 Eylül'de rahvan at yarışları, 26 Eylül'de başpehlivanlık güreşleri düzenlenecek. Festival 27 Eylül’de düzenlenecek Elif Buse Doğan ve Ekin Uzunlar konseriyle sona erecek.

Muhabir: Anadolu Ajansı