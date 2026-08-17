Türkiye Gelişmekte Olan Spor Branşları Federasyonu bünyesinde yer alan “savete” sporunun Gençler Türkiye Şampiyonası Çankırı’da yapıldı. Çorumlu sporcular 3 madalya kazandı.

Orhan Saka Spor Salonu’nda düzenlenen şampiyonada; Ankara, Çankırı, Çorum, Eskişehir, İstanbul, Hatay, Ardahan, Kars, Kütahya, Konya, Tekirdağ, Sakarya, Diyarbakır, Trabzon, Sinop, Kayseri ve Van olmak üzere 17 ilden 97 sporcu ringe çıktı.

DÖLCÜ AVRUPA BİLETİ ALDI

Aynı zamanda milli takım seçmesi niteliği de taşıyan şampiyonada, antrenör Aydın Fırat nezaretinde Çorum’u temsil eden sporculardan Osman Melih Dölcü +85 kiloda karşılaştığı tüm rakiplerini yenerek altın madalya kazandı. Dölcü, elde ettiği bu başarıyla birlikte 24-27 Eylül tarihlerinde Bulgaristan’da düzenlenecek Avrupa Şampiyonasında Türkiye’yi temsil etme hakkı kazandı.

Çankırı’daki şampiyonada, erkekler 56 kiloda İbrahim Can Aykaç ve kadınlar 70 kiloda Aleyna Fındık ise Türkiye üçüncülüğünü elde ederek bronz madalyanın sahibi oldular.