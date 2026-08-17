Osmancık Barış Boyar Badminton Spor Kulübü sporcusu Eyüp Koçak, Azerbaycan’ın başkenti Bakü’de düzenlenen ‘Azerbaijan Junior Open 2026 Turnuvası’nda bronz madalya kazandı.

Koçak, çift erkekler kategorisinde partneri Salih Mert Çamlı ile birlikte verdiği madalya mücadelesinde üçüncülüğü elde etti Türkiye’ye bronz madalya kazandırdı. Kulüp Başkanı ve aynı zamanda antrenör Barış Boyar, Eyüp Koçak ve partneri Salih Mert Çamlı’yı kazandıkları başarıda dolayı tebrik ederken, sporcularının yetişmelerindeki katkılarından dolayı antrenörlere, ailelerine ve forma sponsorları Doğan Zeytünlü’ye teşekkür etti.

Boyar, badminton sporuna katkılarından dolayı AK Parti Çorum Milletvekili Oğuzhan Kaya’ya, Osmancık Kaymakamı Furkan Duman’a, Osmancık Belediye Başkanı Ahmet Gelgör’e, Gençlik ve Spor İl Müdürü Mustafa Demirkıran’a, Türkiye Badminton Federasyonu Başkanı Ercan Yıldız’a ve Yönetim Kuruluna da ayrıca teşekkür etti.