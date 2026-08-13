Perseid meteor yağmurunun izinde, Çorum’un Oğuzlar ilçesindeki Tekke Yaylası’nda yaklaşık 1500 metre rakımda geçen bir gece ve ilçenin tanıtımına gönül vermiş insanlarla güzel bir buluşma.

Mesaim bittikten sonra Kemal ağabey ile buluşmak üzere Oğuzlar’a doğru yola çıktım. Bu kez amacımız, yılın en dikkat çekici gökyüzü olaylarından biri olan Perseid meteor yağmurunu gözlemlemek ve bu gökyüzü şölenini fotoğraflamaktı. Şehir ışıklarından uzak, yüksek rakımlı bir noktada gökyüzünü izlemek için güzel bir gece bizi bekliyordu.

Oğuzlar’dan Tekke Yaylası’na

Gün batımında Oğuzlar Altınkoz’a ulaştık. Akşam yemeğimizi baraj manzarası eşliğinde yedik. Günün son ışıklarıyla birlikte hem yolun hem de barajın görüntüsü gerçekten etkileyiciydi. Bir yandan yemeğimizi yerken bir yandan da gecenin devamında bizi bekleyen gökyüzünü konuşuyorduk.

Yemekten sonra yaklaşık yarım saatlik bir yolculuğun ardından Oğuzlar’ın Tekke Yaylası’na çıktık. Yaklaşık 1500 metre rakımda, şehir ışıklarından mümkün olduğunca uzak bir noktada gözlem için hazırlıklarımızı yaptık.

Bizi burada Oğuzlar’dan Yunus ağabey karşıladı ve gece boyunca bize eşlik etti.

Yunus ağabeyin Oğuzlar’a olan bağlılığı ve ilçenin tanıtımı için ortaya koyduğu emek, bu gecenin ayrıca bahsetmeye değer taraflarından biriydi. İlçenin sosyal ve kültürel hayatına katkı sağlayan etkinliklerde organizasyonun içerisinde yer alıyor, çoğu zaman işin yükünü omuzlayan isimlerden biri olarak çalışıyor.

Bir ilçenin tanıtımı yalnızca güzel manzaralarını göstermekten ibaret değil. O ilçenin hikayelerini bilen, kültürünü yaşatan, sosyal ve kültürel etkinliklerin içerisinde emek veren insanların çabası da o tanıtımın önemli bir parçası.

Yunus ağabeyin Oğuzlar’ın sahip olduğu değerlerin, güzelliklerin ve hikayelerin daha fazla insana ulaşması için gösterdiği özveri de bu açıdan oldukça kıymetli.

Bu gece de onun misafirperverliğini ve organizasyon konusundaki emeğini bir kez daha görmüş olduk. Bizi karşılamasından gözlem alanındaki hazırlıklara kadar gece boyunca yanımızda olması, Oğuzlar’da geçirdiğimiz bu geceyi daha anlamlı hale getirdi.

1500 metrede Perseid Meteor yağmurunu izlemek

Tekke Yaylası’nda hava oldukça rüzgarlıydı. Yaklaşık 1500 metre rakımda zaman zaman sert esen rüzgara rağmen ekipmanlarımızı kurup gökyüzünü izlemeye başladık.

Bir süre sonra gözlerimiz karanlığa alıştı. Şehir ışıklarından uzaklaştıkça gökyüzündeki yıldızlar daha belirgin hale geldi. Asıl beklediğimiz ise Perseid meteor yağmuruydu.

Perseid meteor yağmurunu gözlemlemek için gökyüzünü uzun süre takip ettik. Kayan meteorları yakalamaya çalışırken fotoğraf makinelerimiz de hazırdı. Bazen birkaç saniyelik bir meteor geçişini yakalayabilmek için dakikalarca aynı noktaya bakmak, bazen de tam “bu sefer oldu” derken meteorun kadrajın dışında kalması gecenin küçük heyecanlarıydı.

Meteor yağmurlarını fotoğraflamak, yalnızca makineyi gökyüzüne doğrultup deklanşöre basmaktan ibaret değil. Sabır, doğru zamanlama, karanlık bir gökyüzü ve biraz da şans gerekiyor.

Fakat gecenin güzelliği yalnızca fotoğraf makinesinin yakalayabildiği karelerden ibaret değildi.

Şehirden uzaklaşmak, yaklaşık 1500 metre yüksekte rüzgarın sesini dinlemek ve başımızı kaldırdığımızda gökyüzünü bu kadar net görebilmek bile başlı başına güzel bir deneyimdi.

Gökyüzünden Oğuzlar’a bakmak

Gözlemimizi ve fotoğraf çekimlerimizi tamamladıktan sonra geceyi noktaladık. Kemal ağabeyle çıktığımız bu yolculukta Perseid meteor yağmurunu gözlemleyip fotoğraflarken, Oğuzlar’ın doğal güzelliklerini ve ilçenin tanıtımı için emek veren insanlarını da yakından görme fırsatı bulduk.

Aslında böyle geceler bana doğa ile bir yerin hikayesinin birbirinden ayrı düşünülemeyeceğini yeniden hatırlatıyor. Bir yaylaya yalnızca manzarası için gidebilirsiniz. Bir gökyüzü olayını yalnızca fotoğrafını çekmek için takip edebilirsiniz. Fakat orada yaşayan, o bölgeyi anlatan ve bulunduğu yer için emek veren insanlarla tanıştığınızda hikaye bambaşka bir anlam kazanıyor.

Bir ilçeyi tanıtmak yalnızca güzel manzaralarını göstermekten ibaret değil. O manzaraların arkasındaki insanları, kültürü, hikayeleri ve o yer için emek verenleri de anlatabilmek gerekiyor.

Oğuzlar’ın Yunus ağabey gibi ilçesine gönül vermiş insanlara sahip olması da bu açıdan oldukça kıymetli.

Biz o gece Perseid meteor yağmurunu gözlemlemek için Oğuzlar’ın gökyüzüne çıktık. Tekke Yaylası’nda, yaklaşık 1500 metre rakımda gökyüzünü izledik, meteorları takip ettik ve fotoğraflar çektik.

Gökyüzünden az ama güzel karelerle döndük.

Ama geceden geriye yalnızca fotoğraflar kalmadı.

Oğuzlar’ın insanlarının sıcaklığı, Tekke Yaylası’nın rüzgarı, karanlık gökyüzünün sessizliği ve bu güzel ilçeyi tanıtmak için emek veren insanların hikayesi de o gecenin hatıraları arasında yerini aldı.

Belki de doğaya çıkmanın ve gökyüzüne bakmanın en güzel tarafı tam olarak bu;

Bazen görmek için yola çıkarsınız, ama dönerken gördüğünüzden çok daha fazlasını yanınızda getirirsiniz.

