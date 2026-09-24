Milli Eğitim Bakanlığı Bakan Yusuf Tekin'in imzasıyla 81 il valiliğine gönderilen yazıya göre, uygulama yıkım ve güçlendirme çalışmaları nedeniyle başka binalarda eğitim veren veya öğrenci yoğunluğu nedeniyle ikili eğitim yapan resmi okulları kapsayacak. Ders sürelerinin kısaltılmasına valiliklerin yapacağı planlama doğrultusunda karar verilecek.

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'in imzasıyla 81 il valiliklerine gönderilen yazıda, ders sürelerinin kısaltılabileceği okullara ilişkin şartlar sıralandı.

Buna göre; yık-yap çalışmaları nedeniyle başka bir okulun binasına taşınan, güçlendirme çalışmaları sebebiyle farklı bir binada eğitim veren ve öğrenci yoğunluğu nedeniyle ikili eğitim yapmak zorunda kalan resmi ilköğretim ve ortaöğretim kurumlarında uygulamaya gidilebilecek.

40 DAKİKALIK DERS 30 DAKİKAYA İNEBİLECEK

Söz konusu okullarda bir ders saatinin süresi, gerekli görülmesi halinde 40 dakikadan 30 dakikaya kadar düşürülebilecek. TV100'de yer alan habere göre; böylece özellikle ikili eğitim nedeniyle yaşanan zamanlama sorunlarının azaltılması hedefleniyor. Ancak ders sürelerinin kısaltılması tüm okullarda kendiliğinden uygulanmayacak.

Karar, okulların koşulları ve ihtiyaçları değerlendirilerek valilikler tarafından yapılacak planlama doğrultusunda alınacak.

‘ÖĞLE ARASI 45 DAKİKADAN AZ OLMAZ’

Bakanlığın yazısında şu ifadelere yer verildi:

a) Milli Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliği.

b) Milli Eğitim Bakanlığı Okul Öncesi Eğitim ve İlköğretim Kurumları Yönetmeliği.

İlgi (a) Yönetmeliğin "Ders süresi ve günlük çalışma saatleri” başlıklı 9 uncu maddesinin birinci fıkrasında:

Ortaöğretim kurumlarında bir ders saati süresi 40 dakikadır. Dersler arasındaki dinlenme süreleri okul yönetimlerince belirlenir. Derslerin başlama, bitiş ve öğle arası dinlenme süreleri il çalışma takvimine uygun olarak okul müdürünün başkanlığında okul zümre başkanlarından oluşan komisyon tarafından ortaöğretim kurumunun özellikleri, uygulanan programlar ile çevre ve ulaşım şartları dikkate alınarak belirlenir. Dersler arasındaki dinlenme süresi 10 dakikadan, öğle arası dinlenme süresi ise 45 dakikadan az olamaz. Ancak ikili öğretim yapan okullarda bu süreler daha kısa belirlenebilir." hükmü ile aynı Yönetmeliğin "Olağanüstü durumlarda eğitim, öğretim, yönetim ve işleyişe ilişkin alınması gereken tedbirler" başlıklı Ek 3 üncü maddesinin birinci fıkrasında; "İlçe, il veya ülke genelinde genel hayatı etkileyen salgın hastalık, doğal afet, elverişsiz hava koşulları gibi durumlarda bu Yönetmelikle düzenlenen eğitim, öğretim, yönetim ve işleyişe ilişkin usul, esas ve kriterler ile kontenjan düzenlemeleri Bakanlıkça ayrıca belirlenebilir." hükümleri yer almaktadır.

' EN AZ 10 DAKİKA SÜRE AYRILIR’

İlgili (b) Yönetmeliğin 6'ncı maddesinin ikinci fıkrasının (a) bendinde "Bir ders saati süresi 40 dakikadır. Okul yönetimince tekli eğitim yapılan okullarda bir teneffüs en az 20 dakika olmak üzere diğer teneffüsler için en az 15 dakika, ikili eğitim yapılan okullarda ise teneffüsler için en az 10 dakika süre ayrılır." hükümleri yer almaktadır.

‘30 DAKİKAYA KADAR UYGULANABİLECEK’

Bu kapsamda 2026-2027 eğitim ve öğretim yılında yık-yap veya güçlendirme kapsamına alınarak başka bir okulun binasına taşınan ya da öğrenci yoğunluğu nedeniyle ikili eğitim yapan resmi ilköğretim ve ortaöğretim kurumlarında valiliklerce yapılacak planlamalar çerçevesinde İlgi (a) ve (b) Yönetmeliklerde 40 dakika olarak belirtilen bir ders saati süresi 30 dakikaya kadar düşürülerek uygulanabilecektir.

